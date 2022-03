Lazio-Venezia, dove vedere la partita

C’è grande attesa per il ritorno della stracittadina, che si terrà il 20 marzo alle ore 18. Prima di quella partita, in realtà, ci sarebbe un’altra giornata di campionato, ma si sa: il derby è il derby. Proprio per l’occasione, infatti, i giallorossi scenderanno in campo con una maglia speciale, con un occhio al passato: come annunciato dalla società stessa, il logo sulla maglia tornerà ad essere l’iconico “ASR”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: