Bonus al 10° assist di Felipe Anderson? Il brasiliano smentisce sui social | FOTO

In questi giorni la Lazio si è dedicata esclusivamente al campo. Non avendo più l’impegno europeo gli uomini di Sarri si dedicheranno esclusivamente al campionato e avranno sicuramente più tempo per preparare le gare. Tra un allenamento e l’altro i biancocelesti hanno avuto modo anche di mettersi in “posa”, per le classiche foto di squadra ufficiali. Tutti presenti a Formello, prima la foto in maglia da gara e poi la foto con il vestito elegante. Ecco il dietro le quinte condiviso in questi minuti sui profili ufficiali della squadra.

👀📸 Pose e sorrisi dal backstage della nostra foto ufficiale!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/gTyWQyDvQ7 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 10, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: