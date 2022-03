CdS | Entusiasmo ritrovato. Sarri corre con i laziali

Curva Nord esaurita: in 15 mila per il derby, restano 3.000 biglietti. E c’è un nuovo amore nella squadra, finalmente convincente.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le prestazioni e gli ultimi risultati hanno rilanciato la Lazio e rigenerato l’ambiente. Ora ci sono le condizioni per un finale di campionato palpitante: Sarri a caccia di un posto in Europa. Adesso cresce l’attesa per la sfida contro il Venezia, lunedì la famiglia Wilson sarà in tribuna e sarebbe l’occasione giusta per stringersi intorno ai colori biancocelesti. La Lazio, infatti, ha deciso di abbassare i prezzi: 10 euro per Curve e Distinti, 20 per la Tevere, 30 in Tevere Top, 40 in Montemario.

Tutti per Wilson. Fino a ieri sono stati venduti 10.000 biglietti, ma è prevedibile un’impennata nelle prossime ore. La società ha intenzione di invitare i campioni del ’74: da Giancarlo Oddi a Gigi Martini, passando per Vincenzo D’Amico e Franco Tripodi. In Monte Mario troverà posto la famiglia del capitano: la compagna e i figli. Dopo il volo di Olympia, verrà proiettato un video del ’74 sui maxi-schermi con il capitano Pino Wilson, Chinaglia e Maestrelli. Seguirà un minuto di silenzio. La Lazio giocherà con il lutto al braccio e Immobile porterà la fascia rossa, in stile anni ’70, come faceva Pino.

