CdS | Luiz Felipe, Pedro e Zaccagni sono a rischio derby

Allarme cartellini: tre in diffida, Sarri dovrà valutare bene l’impiego del brasiliano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marusic tornerà nella sfida contro la Roma. Anche se con il nuovo timore di una squalifica sulle spalle, dovuto all’ingenuo rosso nella gara di sabato. Lunedì sera contro il Venezia dovranno fare molta attenzione tre giocatori diffidati: Luiz Felipe, Pedro e Zaccagni. Quello più in pericolo, per ruolo e caratteristiche, è Luiz Felipe. Il rientro di Acerbi, potrebbe consentire a Sarri di schierare una coppia diversa, optando per Patric al posto del brasiliano.

Valutazioni. Nella prossima gara uno tra Pedro e Zaccagni sarà chiamato a chiudere il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Il tecnico valuterà in base alle condizioni fisiche di entrambi. Intanto, Lazzari ha effettuato nuovi accertamenti strumentali: certificata la guarigione quasi completa, dovrebbe tornare per il derby. Ma non è da escludere un tentativo anche nel match contro il Venezia.

Gestioni. Anche Cataldi, come Lazzari, dovrebbe tornare per la sfida contro la Roma allo Stadio Olimpico. Non preoccupano, invece, le condizioni di Radu: il giocatore, che ha riportato un dolore al tallone, anche oggi dovrebbe rimanere in palestra ed evitare il doppio sforzo programmato dallo staff tecnico. Domani il probabile ritorno con la squadra.

Riflessioni. Lunedì il tecnico dovrebbe rilanciare Hysaj dal primo minuto. La soluzione in più, in caso di gestione di Radu in ottica derby, sarebbe lo spostamento di Patric a destra, come successo a Mosca contro la Lokomotiv.

