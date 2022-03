Felipe Anderson, lo staff nega l’esistenza di clausole relative agli assist e minaccia azioni legali: il comunicato

Nelle scorse ore è circolata la notizia, riportata da Il Messaggero, di una clausola nel contratto di Felipe Anderson riguardante un bonus per il numero di assist serviti dal brasiliano. Lo stesso calciatore ha sottolineato su twitter quanto la notizia fosse falsa, ma adesso arriva un’ulteriore conferma. Secondo quanto appreso dalla redazione di Laziopress.it, lo staff di Anderson, infatti, ha comunicato quanto segue:

“Neghiamo con veemenza l’esistenza di qualsiasi tipo di clausola relativa ai bonus per numero di assist nel contratto dell’atleta Felipe Anderson con la Lazio, contrariamente a quanto erroneamente riportato da Il Messaggero. La informiamo che, a partire da tale data, intraprenderemo azioni legali in caso di reiterazione della propagazione di notizie infondate sul nostro cliente. Saluti,

Staff // Felipe Anderson”

“Negamos veementemente a existência de qualquer tipo de cláusula referente a bônus por número de assistências no contrato do atleta Felipe Anderson com a Lazio, ao contrário do foi relatado erroneamente pelo Il Messaggero. Informamos que, a partir da presente data, iremos tomar as medidas legais caso ocorra a repetição de propagação de notícias infundadas a respeito do nosso cliente.

Atenciosamente,

Staff / Felipe Anderson”

