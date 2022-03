FORMELLO – In mattinata lavoro diviso per reparti: la squadra si ritroverà nel pomeriggio per la doppia seduta

Dopo essere tornata allenarsi nel pomeriggio di ieri, per la Lazio oggi ci sarà una doppia seduta di allenamento: la prima, che è iniziata alle 10:30, si è appena conclusa, con assenti Radu, Cataldi e Lazzari. L’allenamento è iniziato con l’attivazione atletica, seguita dalla divisione per reparti dell’organico. Sul secondo campo c’erano Strakosha e Reina, insieme ai difensori che sono stati divisi in due gruppi. Sul campo centrale invece centrocampisti e attaccanti sono stati divisi tra celesti e arancioni. La seduta si è conclusa con cross e tiri in porta: la squadra si ritroverà nel pomeriggio alle 15:00 per la seconda seduta di giornata.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: