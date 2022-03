Lazio-Venezia, la società invita i campioni del ’74 e la famiglia di Wilson

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio inviterà in tribuna Monte Mario i campioni del ’74 come Oddi, Martini, D’Amico, Petrelli, Garlaschelli e la famiglia del capitano. A seguito del volo di Olympia poi, verranno mostrate immagini celebrative di Wilson, Chinaglia e Maestrelli. Verrà inoltre osservato il minuto di silenzio, in rispetto della scomparsa di Wilson. Sul campo invece, il numero 17 della Lazio, indosserà la fascia da capitano rossa, riprendendo lo stile degli anni settanta, mentre gli undici che scenderanno in campo, porteranno la fascia nera, in segno di lutto.

