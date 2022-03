Migliori in Serie A per media spettatori: Lazio in classifica

Dopo la doppia seduta di ieri, la Lazio è tornata ad allenarsi oggi alle 15:00. La seduta è iniziata con attivazione tecnica: prima i torelli, poi gli allunghi al termine dell’esercitazione. L’unico assente di giornata è Danilo Cataldi: la buona notizia è infatti il ritorno in campo di Stefan Radu e Manuel Lazzari, che hanno svolto lavoro differenziato. Il difensore rumeno ha iniziato con Lazzari, per poi parlare con Sarri e il suo staff, testando il tallone che gli sta dando qualche problema: Lazzari ha invece svolto lavoro differenziato sul secondo campo. E’ stato poi il turno delle prove tattiche: prima è stata la volta delle azioni con conclusione in porta 10 vs 0, con le due formazioni schierate con il 4-3-3, alla quale ha partecipato anche Lazzari. Successivamente c’è stata la partita tattica con contrasti, alla quale l’esterno azzurro non ha preso parte.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: