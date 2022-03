TMW | L’alleato Olimpico: 7 delle ultime 10 gare la Lazio le giocherà a Roma. E la media punti sorride

Casa dolce casa. Dieci partite, sette all’Olimpico: la Lazio si prepara ad affrontare il rush finale di campionato sapendo che, dalla sua parte, avrà il fattore campo. Tolte le trasferte contro Genoa, Spezia e Juventus, alla penultima giornata, la squadra di Sarri giocherà tutti gli altri turni nella Capitale: Venezia, Roma (il derby è formalmente in casa dei giallorossi, ma in pratica cambia poco), Sassuolo, Torino, Milan, Sampdoria e Verona.

Come sta andando la Lazio in casa quest’anno?

In campionato, il bilancio è positivo con 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, contro Juventus e in extremis contro il Napoli. Ventiquattro punti conquistati su 36: 2/3 di quelli a disposizione, una media di 2 punti a partita. Meno entusiasmante invece il dato in Europa, dove quest’anno la Lazio è vero che non ha mai perso, ma ha vinto solo una volta su 5 partite (2-0 contro la Lokomotiv Mosca): poi tutti pareggi (Marsiglia, Galatasaray, Porto in Europa League e Udinese in Coppa Italia, battuto solo ai supplementari).

Macchina da gol

In totale all’Olimpico in Serie A ha segnato 32 volte: solo l’Inter, con 35, viaggia con cifre migliori. Stride però il passivo delle reti subite, 18: nessuno ha fatto peggio. Anche se ovviamente sul dato negativo influisce il rendimento altalenante del girone d’andata, quando la squadra di Sarri non aveva ancora trovato la continuità e la solidità difensiva di adesso: nelle ultime 7 partite è infatti quella che ha preso meno gol di tutti in Serie A. Dati che testimoniano la crescita del gruppo biancoceleste e che, uniti al fattore campo, possono far ben sperare nell’ultima parte di stagione.

