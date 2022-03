La Repubblica | Lazio, i dolori di Radu e il rebus dei terzini. La soluzione è Patric

In casa Lazio scatta l’emergenza terzini. Lunedì sera arriva il Venezia all’Olimpico e Sarri non sa ancora chi potrà schierare tra i difensori di fascia: Marusic è squalificato; Lazzari è fuori dal 12 febbraio per la lesione di secondo grado al flessore, oggi proverà ad allenarsi con il gruppo ma al massimo potrà andare in panchina; sembrava almeno scontato il recupero di Radu, alle prese con una fastidiosa infiammazione al tallone, invece è in forte dubbio anche lui. Era previsto che il romeno tornasse ad allenarsi ieri e in effetti nel pomeriggio aveva iniziato un lavoro differenziato sul campo, ma dopo un po’ ha parlato con Sarri ed è rientrato negli spogliatoi. Pessimo segnale, il piede fa male: stasera la valutazione definitiva, però a questo punto è difficile che possa giocare dall’inizio contro il Venezia. Anche perchè poi c’è il derby, sfida cui Radu tiene tantissimo e non vuole rischiare di saltarla. Insomma situazione complicata, Sarri dovrà inventarsi qualcosa: la soluzione più probabile è l’impiego di Patric in quello che in realtà sarebbe il suo ruolo naturale, terzino destro, anche se in questa stagione ha giocato da difensore centrale. Dopo una serie di partite da titolare, lo spagnolo a Cagliari è rimasto in panchina. Sulla fascia sinistra- se Radu non ce la farà a recuperare- toccherà a Hysaj, chiamato a riscattare una serie di prestazioni deludenti. Non a caso, il difensore albanese ha preso il posto da titolare, retrocedendo addirittura a quarta scelta tra i terzini: davanti a lui, Marusic e Lazzari a destra, Radu a sinistra. Nella gerarchia, Hysaj precede solo Kamenovic, il giovane serbo acquistato a gennaio che non convince Sarri: anche lunedì andrà in panchina. Al momento, quindi, la probabile linea difensiva è Patric-Luiz Felipe-Acerbi-Hysaj. Per il resto, centrocampo titolare con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto; in attacco Immobile, Felipe Anderson e poi staffetta tra Zaccagni e Pedro, entrambi diffidati. In panchina, tra gli altri, l’esterno Luka Romero, il talento 17enne appena convocato dall’Argentina.

Fonte: La Repubblica.

