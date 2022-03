UFFICIALE- Abramovich squalificato dalla Premier League

In merito al conflitto che in queste ore sta proseguendo in Ucraina, è ripartita la raccolta fondi di “Un aiuto subito“, del Corriere della Sera e del TgLa7, con lo scopo di fornire aiuto alla popolazione e agli operatori impegnati nell’assistenza umanitaria. Dall’Italia si può donare attraverso un bonifico bancario sul conto corrente di Intesa Sanpaolo con Iban IT08 L030 6909 6061 0000 0185 871. Inserendo il codice 10052 non si pagano commissioni bancarie. Per chi invece dona dall’estero, l’Iban è lo stesso, ma bisogna aggiungere il codice Bic/swift:BCITITMM.