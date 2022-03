CorSera | Lazio, con il Venezia quasi un secolo di sfide e mai un ko in casa

Si spalancano tutti i rebus in difesa. Sulla penuria di terzini, sui giocatori in scadenza.

Come riportato da Il Messaggero, Sarri deve tappare i buchi sulla fascia contro il Venezia: Radu, che era tornato ad essere una garanzia, ora combatte con una fascite plantare. Lotito è pronto a rinnovagli il contratto per un altro anno, ma adesso si torna a riflettere sulla sua tenuta fisica. Marusic ha già prolungato, ma è squalificato. Rimane solo Hysaj da adattare a sinistra, ecco perché Sarri invoca Emerson Palmieri a Roma: il prossimo anno vuole abbandonare questa precarietà. Il Primavera Floriani Mussolini al momento viene preso persino più in considerazione del “rinforzo” Kamenovic (mai impiegato) per la panchina.

Il tecnico biancoceleste vuole Matteo Carnesecchi (valutato 10 milioni e in scadenza nel 2023) più di Sergio Rico al posto di Strakosha. Quest’ultimo andrà via a parametro zero in Inghilterra, eppure proprio il suo ritorno fra i pali biancocelesti a dicembre ha segnato un altro punto di svolta. Col portiere albanese titolare – 9 volte imbattuto – 20 centri presi in 21 presenze, quasi uno a gara. Nel 2022 solo la Real Sociedad ha mantenuto più volte la porta inviolata (sei clean sheet contro i cinque biancocelesti) nei cinque maggiori campionati d’Europa. Nelle prime 9 giornate del nuovo anno con Strakosha, le reti incassate sono 8, una media di 0,9 a gara. C’è quasi un punto di differenza rispetto al girone d’andata (1,8) che si era chiuso proprio a Venezia, con una rete subita.

