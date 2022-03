Lazio, per imparare il Sarrismo serve tempo: fuori dalle coppe, si preparano le partite con una settimana di distanza

La Lazio domani ospiterà all’Olimpico il Venezia per quello che sarà il match valido per la 29esima giornata di campionato. Un test importante per ambe le squadre: i biancocelesti devono confermare la striscia positiva iniziata a Firenze (nelle ultime cinque partite ha perso solo una volta) e la grinta di Cagliari. I lagunari, dal canto loro, devono riuscire a riprendersi dopo le ultime prestazioni deludenti, se vogliono sperare di uscire dalla zona retrocessione. La gara contro la Lazio – prevista per domani alle 20:45 – segnerà uno snodo importante per entrambe le squadre.

IL VENEZIA – Promossa in Serie A alla fine della scorsa stagione, il Venezia ha superato le aspettative di molti conquistando – ad oggi – 22 punti, piazzandosi appena sotto la zona salvezza. Dopo le vittorie fondamentali di inizio stagione contro Roma e Fiorentina e il pareggio contro la Juventus, il Venezia ha perso punti ed occasioni negli ultimi match del campionato registrando una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. Ciononostante, non si tratta di un avversario da sottovalutare.

FORMAZIONE (4-3-3) – Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Nani, Henry, Okereke.

LA STELLA – I loro migliori marcatori sono Thomas Henry e David Okelele, entrambi a quota 6 reti, rispettivamente in 25 e 22 presenze. Subito sotto roviamo il centrocampista Mattia Aramu che ha all’attivo 5 gol e 4 assist in 21 presenze, tra Serie A e Coppa Italia. Quest’ultimo, però, non prenderà parte all’undici titolare per via di una squalifica.

IL PRECEDENTE – L’ultimo precedente tra Venezia e Lazio risale allo scorso 22 dicembre. La sfida – giocata allo stadio Penzo – si era conclusa con la vittoria biancoceleste per 3-1 con gol di Pedro, Forte, Acerbi e Luis Alberto e la discussa espulsione di Tessmann al 91esimo.

