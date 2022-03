Lazio-Venezia, l’ex Maniero: “Non esistono partite scontate. Immobile anno dopo anno dimostra di essere uno dei più forti in Italia e non solo”

Domani si giocherà Lazio-Venezia e per l’occasione, Lazio Style Magazine ha contattato Filippo Maniero, ex arancioneroverde.

“La Lazio sta andando bene ed ha una qualità superiore a quella del Venezia, ma sicuramente dovrà sudarsela. Nel campionato italiano non esistono partite scontate. Ci vorrà ancora tempo per vedere giocare la Lazio di Sarri come faceva il suo Napoli, ma la strada è sicuramente quella giusta. Conosciamo Immobile, non è una sorpresa. Anno dopo anno dimostra di essere uno dei più forti attaccanti in Italia e non solo, ha una regolarità impressionante. Spero che possa trovarla anche in Nazionale in vista dei playoff. Henry a confronto si conosce meno, ma al primo anno di A. nonostante le ovvie difficoltà che ci sono per tutti, sta dimostrando di essere un buon calciatore. Contro la Lazio ho giocato 13 partite e segnato 4 gol, un aneddoto che mi viene in mente risale al 2000, anno dello scudetto biancoceleste. Quell’anno purtroppo col Venezia retrocedemmo, ma all’andata vincemmo noi 2-0. Fu una grande soddisfazione battere una squadra con tanti campioni. Quegli anni sicuramente furono i più belli della Serie A: ricordo gli stadi sempre pieni e per noi attaccanti era difficile, visto che venivamo marcati dai migliori difensori al mondo.”

