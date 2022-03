CdS | Bonus Lazio, una notte da doppio sorpasso

Che occasione stasera per la Lazio. Battendo il Venezia supererebbe Atalanta e Roma in classifica, piazzandosi al quinto posto nella settimana che porterà al derby. La banda di Sarri sta dando il meglio di sé e senza Coppe può trovare quella continuità mancata fino ad ora. I biancocelesti si presentano stasera con il secondo miglior attacco, sfruttando le capacità del tridente, e finalmente con una difesa che sembra ritrovata e che ha centrato 5 clean sheet. Non mancheranno le emergenze, però: Radu ha la fascite plantare, ma spera di tornare per il derby; Marusic è squalificato; Patric ieri non si è allenato. Potrebbe giocare Lazzari ma ha solo due giorni di allenamento sulle gambe dopo un mese di stop; potrebbe essere pronta la staffetta con Patric o con Floriani Mussolini. Tornano Hysaj e la coppia titolare Acerbi-Luiz Felipe (diffidato, se verrà ammonito salterà il derby). Centrocampo scontato: Leiva con Milinkovic e Luis Aberto; Cataldi spera nella convocazione per il derby. Rebus in attacco. Sia Zaccagni che Pedro sono diffidati, dunque giocherà solo uno: l’ex Verona sembra in pole, lo spagnolo potrebbe subentrare. Dall’altro lato Felipe Anderson e al centro il solito Immobile, che indosserà la fascia rossa di Pino Wilson.

Emergenza anche per il Venezia, rimasto solo con il terzo portiere, Maenpaa di 37 anni. Davanti giocherà Nani, ex conoscenza biancoceleste.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: