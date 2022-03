CdS | Nani, una chance per l’ex

La squalifica di Aramu depotenzia l’attacco, ma il Venezia è comunque consapevole di poter restare attaccata al treno-salvezza. Oggi termina il mini ritiro a Roma per gli arancioneroverdi e stasera cercherà di evitare la terza sconfitta di fila. Non sarà presente l’allenatore Zanetti, squalificato; il suo posto sarà preso dal vice Bertolini, che dovrà combattere con assenze pesanti: appunto Aramu, Vacca, Romero, Cuisance e Lezzerini. Il Venezia ha a disposizione solo Maenpaa per la porta. A centrocampo ballottaggio tra Crnigoj e Busio, sulla destra uno tra Ebuehi e Mateju. Nani, ex conoscenza laziale, dovrebbe essere la carta speciale per il tridente, anche se Zanetti lo ha punto in conferenza stampa: “Ancora non ho capito cosa possa darci perché alterna buone cose ad altri momenti in cui è fuori dal gioco. Abbiamo bisogno di gente che corra e che dia il cuore. Henry ha qualche linea di febbre, quindi potrebbe toccare a Nsame.”

Lo riporta il Corriere dello Sport.

