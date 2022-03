CONFERENZA Bertolini: “Lazio in salute, migliorata rispetto all’andata. Noi alle grandi abbiamo sempre dato del filo da torcere”

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Lazio-Venezia, gara vinta dai padroni di casa per 1-0, Alberto Bertolini, vice del tecnico Paolo Zanetti, ha analizzato la sfida dell’Olimpico: “Non era semplice venire a giocare in casa della Lazio che è in salute, ma ci credevamo. Dobbiamo migliorare nelle ripartenza, ma dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una buona prestazione. L’avevamo impostata per subire un giro palla orizzontale e non verticale, ma i biancocelesti trovano sempre una soluzione; per larghi tratti li abbiamo comunque limitati e siamo soddisfatti della compattezza mostrata. Contro le grandi squadre siamo quasi sempre riusciti a dare del filo da torcere, poi però è sufficiente un dettaglio fatto male o un episodio che queste super formazioni ti puniscono. Loro rispetto all’andata li ho visti migliorati nella qualità e nella velocità di pensiero”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: