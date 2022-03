Lazio-Venezia, il direttore sportivo Collauto: “Non siamo in un momento facile. La Lazio è forte ma ce la giochiamo”

A poco più di un’ora dall’inizio del match tra Lazio e Venezia, il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “E’ una situazione che dovevamo preventivare: siamo stati per più di venti partite fuori dalla zona calda, ma era evidente trovare delle difficoltà. Siamo consapevoli che non è un periodo facile ma ce la giochiamo fino alla fine. Abbiamo dimostrato di avere le qualità per restare in Serie A, ci proveremo fino in fondo. Con il Sassuolo abbiamo preso due gol per disattenzioni, siamo stati sfortunati e anche per episodi sfavorevoli, come i calci di rigore durante la gara. La squadra ha bisogno di serenità: sono cose previste, rimaniamo convinti di potercela giocare per il nostro obiettivo. A calcio giochiamo undici contro undici: la Lazio è forte, sta vivendo un momento positivo, ma siamo convinti di poter fare bene”.

