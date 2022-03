Lazio-Venezia, il vice Bertolini: “La Lazio ci ha concesso poco, volevamo venire a Roma dando la sensazione di essere solidi. Crediamo alla salvezza”

Al termine del posticipo tra Lazio e Venezia è intervenuto ai microfoni di DAZN il vice allenatore dei veneti, Bertolini. Ecco le sue parole:

“Non sono soddisfatto perché abbiamo perso, però per 90 minuti abbiamo tenuto duro, dovevamo sfruttare meglio ripartenze e occasioni. Non ci hanno concesso molto, ma dal punto di vista offensivo potevamo fare qualcosina in più. Siamo riusciti a non allungarci troppo fino alla fine, però è andata cosi. Dobbiamo essere solidi, non stiamo facendo molti gol, da qui in poi affronteremo squadre del nostro livello e dobbiamo segnare. Volevamo venire a Roma dando la sensazione di essere solidi e compatti, ci siamo riusciti, ma non abbiamo fatto risultato. Crediamo alla salvezza, l’obiettivo è vicino.”

