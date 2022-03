Lazio-Venezia, le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti scenderanno in campo Lazio e Venezia per la sfida valida per la 29esima giornata di campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Modolo, Haps; Ampadu, Busio, Crnigoj; Fiordilino, Nsame, Okereke. All.: Zanetti

