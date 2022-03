Lazio-Venezia, le probabili formazioni

Ieri sera la Roma ha strappato in extremis un pareggio all’Udinese, nella prossima di campionato sfiderà la Lazio nel derby di ritorno. Prima di domenica, però, affronterà il Vitesse in Conference League e Mourinho ne ha parlato in conferenza stampa: “I giocatori devono adattarsi. Se preparassi entrambe le sfide in contemporanea perderemmo sia il derby che la gara di Conference. Giovedì abbiamo una partita decisiva, non pensiamo a domenica; la Lazio, invece, avrà una settimana intera per prepararsi, anche se probabilmente sarebbero voluti rimanere in Europa League.”

