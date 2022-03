Lazio-Venezia, Patric nel pre partita: “Stiamo bene mentalmente e fisicamente: speriamo di vincere”

Tutto pronto per il match tra Lazio e Venezia, che chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. A poco più di un’ora dall’inizio della gara, Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto una settimana a disposizione che ci ha permesso di preparare al meglio la sfida. Stiamo bene mentalmente e fisicamente, arriviamo da un momento positivo. Speriamo di vincere perché è molto importante essere attaccati alle altre squadre. Per quanto riguarda la posizione in campo, mi adatto e cerco sempre di fare il meglio mettendomi a disposizione della squadra“.

Ai microfoni di DAZN, invece, ha dichiarato: “È un grande errore pensare già alla prossima, dobbiamo pensare partita per partita. Da domani potremo pensare al derby. Pino Wilson? Mi hanno spiegato chi è stato e perché è stato importante nella storia della Lazio. Il numero 4 è importante: ci hanno raccontato della persona, oltre che del giocatore”.

