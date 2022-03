Numero di gol dal 2016-17, Immobile raggiunge Cristiano Ronaldo: il dato

Hysaj nel post partita è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sicuramente è stata una partita difficile, sapevamo che erano stati in ritiro, venivano qua convinti e carichi per far bene, per dare fastidio. Queste partite le devi vincere anche 1-0, non per forza 4-0, mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, come abbiamo giocato, come abbiamo tenuto la palla, tre punti sono portati a casa”.