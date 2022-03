PAGELLE – Ciro Leggenda Immobile è sempre più nella storia, Felipe Anderson è infermabile. Bravo Patric, ingenuità Zaccagni

Strakosha 6 – Serata tranquilla per il portiere albanese che è chiamato in causa solamente una volta nel primo tempo. Per il resto si limita a far girare il pallone quando viene chiamato in causa.

Patric 7 – E per fortuna che era debilitato da una influenza. Protegge la difesa e supporta Felipe Anderson facendosi trovare sempre pronto, serve a Luis Alberto il pallone che potrebbe chiudere la partita.

Dal 79′ Lazzari 6 – Un quarto d’ora per riprendere confidenza con il campo e dimostrare che ha già lo sprint giusto nelle gambe.

Luiz Felipe 6,5 – Gli unici pensieri arrivano dai suoi tentativi di anticipi non riusciti su Okereke e Nsame, cresce nella ripresa dominando sui tentativi aerei del Venezia. Si procura il rigore del vantaggio prendendosi un calcio in faccia.

Acerbi 6,5 – Ha preso finalmente le redini della difesa nel modo che sa fare meglio. Dà serenità al reparto uscendo ogni volta palla al piede dai tentativi veneti, con l’ambiente il feeling non c’è ma col campo è un giocatore ritrovato.

Hysaj 6,5 – Partita ordinata e senza sbavature per il terzino albanese che non sta vivendo un grande periodo. Non lascia mai sguarnita la sua posizione e rompe il gioco avversario nei minuti finali per evitare problemi.

Milinkovic 6,5 – Si presenta con una punizione che sfiora il palo alla destra di Maenpaa, regala ad Immobile l’assist perfetto ma ci pensa il Var a togliergli la soddisfazione. Gli si perdonano sempre una serie di leziosismi nel finale di gara.

Lucas Leiva 6,5 – E’ la nota più bella di questi due mesi, un giocatore totalmente rinato che fa dormire sonni tranquilli alla difesa e collabora in fase di impostazione.

Luis Alberto 6 – Tutti i palloni passano per i suoi piedi ma è meno ispirato del solito probabilmente anche a causa dei pochi spazi che la difesa del Venezia concede. Si divora il raddoppio calciando alto un rigore in movimento.

Dall’84’ Basic SV

Felipe Anderson 7 – Accelerazioni, dribbling, colpi di tacco e invenzioni per i compagni, ha anche l’occasione per sbloccare la gara ma il suo diagonale si spegne al lato. Il brasiliano in questo momento è l’arma in più della Lazio.

Immobile 7 – Nel momento decisivo serve il giocatore decisivo. Segna e glielo annullanno per pochi centimetri di fuorigioco, si presenta quindi sul dischetto dove trova il gol vittoria con una freddezza che manco il portiere finlandese del Venezia ha mai provato. Ora Piola è superato anche in Serie A.

Zaccagni 6,5 – Quanto pesa quel giallo che fa scattare la squalifica per il derby di domenica prossima, un mix fra ingenuità e sfortuna con l’arbitro che lo grazia la prima volta per punirlo alla seconda occasione nonostante un tocco fortuito fra le ginocchia ci sia stato. Parte molto bene saltando sistematicamente Mateju obbligandolo all’ammonizione

Dal 71′ Pedro 6 – Si muove tanto ma viene cercato poco, benzina risparmiata in vista del derby dove giocherà dal primo minuto.

All. Sarri 6,5 – Vittoria di rigore ottenuta con una prestazione non particolarmente brillante ma fatta di tanta sostanza. Tre punti importanti per la classifica e per il morale in vista del derby di domenica prossima.

