Seedorf e Klose oggi in visita a Milanello

Come riportato da Pietro Mazzara sul suo profilo ufficiale di Twitter, Clarence Seedorf e Miroslav Klose sono in visita a Milanello, per assistere agli allenamenti dei rossoneri e proseguire la formazione dell’ex bomber biancoceleste come allenatore.

Clarence #Seedorf e Miroslav #Klose in visita a Milanello. Il tedesco assisterà agli allenamenti di #Pioli (suo allenatore alla Lazio) per proseguire nella sua formazione come allenatore. @MilanNewsit — Pietro Mazzara (@PietroMazzara) March 14, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: