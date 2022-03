TMW | Lazio-Venezia, emergenza terzini per Sarri: solo Hysaj a pieno regime, Lazzari cresce

Oltre all’allarme giallo per i diffidati, nella settimana del derby, a turbare la giornata di Lazio-Venezia c’è l’emergenza terzini. Dei quattro in rosa, Sarri per il momento ha a piena disposizione solo Hysaj: Marusic è squalificato, Radu non si è mai allenato in settimana per un’infiammazione al tallone sinistro e Lazzari è al rientro dopo più di un mese dalla lesione di secondo grado al flessore della coscia destra.

Tradotto: questa sera all’Olimpico (nel ricordo di Wilson) contro Venezia in campo sicuramente a sinistra Hysaj, che nelle ultime settimane ha perso punti nelle gerarchie e il posto da titolare, e a destra avrebbe dovuto giocare Patric, quest’anno utilizzato sempre da centrale. Lo spagnolo però ieri non ha svolto la rifinitura: niente di preoccupante, dicono da Formello, ma è da considerare in dubbio per oggi. Se non dovesse giocare, spazio a Lazzari che invece negli ultimi due allenamenti è sembrato in palla.

Anche se alla fine inizierà fuori, Lazzari metterà minuti nelle gambe: benzina importante in ottica derby per il laterale che, prima dell’infortunio del 12 febbraio, era diventato “un valore aggiunto”, per usare l’espressione di Sarri, di una Lazio in crescita. E la sua velocità potrà essere un fattore nella corsa all’Europa. Radu invece non verrà rischiato: il difensore romeno, uno dei migliori nelle ultime uscite, sarà fondamentale nel derby di domenica prossima. Attenzione a Mussolini, terzino destro della Primavera: vista l’emergenza, chissà che a gara in corso non possa esserci il suo esordio in Serie A.

