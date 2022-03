Pedro esulta dopo Lazio-Venezia: “Avanti così!” – FOTO

Basta un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile alla Lazio per battere il Venezia e proseguire con una vittoria la sua corsa in zona Europa League. Un’altra notte importante per il capitano laziale che, nella partita in ricordo di Pino Wilson, supera in classifica Roma e Atalanta oltre a staccare Vlahovic nella classifica marcatori e Piola in quella dei migliori realizzatori della società biancocelesti. La società capitolina ha augurato sul suo profilo Instagram il buongiorno con uno scatto dell’uomo copertina di ieri sera: “Buongiorno Eagles“. Questo il post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: