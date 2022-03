S.S.Lazio e Compassion: iniziativa a sostegno delle donne

Queste le parole di Ilaria Di Vaio, testimonial di Compassion: “La mutilazione genitale femminile è una grave violazione dei diritti delle bambine, ragazze e donne. Nella maggior parte dei casi, questa pratica fa da preludio a un’altra grave piaga, quella dei matrimoni minorili: bambine e ragazze date in sposa a uomini di età molto maggiore”.

Il Presidente biancoceleste, Claudio Lotito ha dichiarato: “Le ragazze e le donne hanno il diritto esclusivo di decidere sulle loro vite. Nessuna deve vedere il proprio corpo sottoposto a qualsiasi tipo di violenza o abuso. Le ragazze e le donne sono il pilastro di una nazione. Una ragazza istruita può fare scelte migliori per la famiglia. Quando le ragazze e le donne sono forti, l’intera nazione ne beneficia. Tutti possiamo sostenere l’impegno di organizzazioni come Compassion, che agisce per risolvere questo problema. Le mutilazioni sono una violazione dei diritti delle bambine e devono essere trattate come tale: un crimine”.