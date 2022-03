SERIE A FEMMINILE | Pomigliano-Lazio Women, la designazione arbitrale

Le biancocelesti, reduci dalla vittoria non scontata contro il Sassuolo, si preparano ad affrontare il Pomigliano allo stadio Ugo Gobbato – domenica 20 marzo alle ore 14:30.

Nella sfida di andata al Mirko Fersini, la Lazio Women non era riuscita a imporre il proprio gioco, nonostante il vantaggio momentaneo con Andersen nei primi 10’ della gara. Il match si era concluso con il pareggio di Rinaldi nella ripresa, e il sorpasso delle campane con l’autogol di Fordos all’82’.

Ma è pur vero, che la squadra di Catini ha mostrato dei cambiamenti nel corso delle varie giornate: per esempio, contro la Fiorentina, ha eguagliato una statistica, trovando il gol in ognuna delle ultime cinque partite di Serie A. E non si è limitata solo a questo. Sabato al Fersini è andata oltre, realizzando ben tre gol al Sassuolo. Non succedeva dall’aprile del 2004.

Nonostante un inizio campionato non entusiasmante, la squadra di Catini si è ripresa e sembra avere tutte le carte in regola per giocarsi fino all’ultimo la salvezza.

L’impressione è che ci sia una preparazione nei minimi dettagli e che le giocatrici abbiano piena fiducia nel mister. Nelle ultime giornate è stata fondamentale Noemi Visentin, che al momento incarna a pieno lo spirito del gruppo, desideroso di dimostrare il proprio valore. Dunque, la sfida contro il Pomigliano, attualmente al settimo posto in classifica con 19 punti, sarà un altro banco di prova.

