Dazn e Francesco Costa presentano “THE AMERICAN WAY – FROM LOS ANGELES”

DAZN presenta la nuova puntata speciale di “The American Way – From Los Angeles” la miniserie in cui Francesco Costa, giornalista, saggista e grande esperto di USA, racconta gli Stati Uniti e l’anima della “Città degli Angeli”, partendo proprio dall’incredibile serbatoio di storie, curiosità e aneddoti offerti dal Football Americano.

Il film, presentato a Milano lunedì 14 marzo in occasione di un’anteprima speciale, è disponibile in esclusiva su DAZN a partire da mercoledì 16 marzo.

Dopo aver raccontato agli appassionati italiani di NFL l’essenza di Dallas, New Orleans e Detroit, le città che hanno ospitato le partite del Thanksgiving, e i protagonisti che hanno reso indimenticabili le storie dei Super Bowl del 1967 e del 2017, Francesco è volato a Los Angeles per realizzare un reportage del Super Bowl LVI, raccontando come questo evento si sia intrecciato con la storia e la cultura di Los Angeles.

Il reportage ideato da DAZN con protagonista Francesco Costa si inserisce alla perfezione nel contesto dell’offerta innovativa del broadcaster che sta rivoluzionando il modo di seguire e di accedere al racconto sportivo: “Il progetto di American Way, una miniserie in più puntate conclusa con quest’ultimo episodio dedicato a Los Angeles, rappresenta al meglio l’impegno di DAZN nel raccontare lo sport da una prospettiva inedita e affascinante. Grazie alla collaborazione con Francesco Costa, di cui siamo molto fieri, abbiamo coinvolto gli appassionati di NFL oltre l’evento live e raccolto un’audience ancora più ampia intorno a questa competizione. I retroscena, le curiosità e le storie delle città americane, intrecciati al linguaggio e ai momenti chiave della NFL, hanno dato vita a un racconto appassionante e davvero unico nel suo genere” commenta Ughetta Ercolano, Senior Vice President Content Southern Europe di DAZN.

L’anima della città di Los Angeles traspare attraverso l’identità dei suoi quartieri, le grandi contraddizioni che da sempre la caratterizzano e il suo rapporto con lo sport, soprattutto con il football.

“Los Angeles non è solo una delle città più speciali al mondo: è anche un luogo dal fascino un po’ impenetrabile, non impressiona già dal primo impatto. Per questo con The American Way abbiamo voluto usare lo sport – e il football americano in particolare – come chiave per indagare Los Angeles, le sue persone, la sua cultura e la sua storia, allo scopo di farne venire fuori l’identità più autentica e profonda. È stata una grande intuizione di DAZN e sono entusiasta e grato di aver potuto lavorare a un progetto così originale e ambizioso”, racconta Francesco Costa.

Molte le interviste esclusive a personaggi che hanno fatto la storia del football losangelino che arricchiscono il racconto di Costa: dalla talentuosa Nicki Ewell, Senior Event Manager di NFL, ai membri storici del club “Never miss a Super Bowl Club”, uniti da un fattore comune: non essersi mai persi un super Bowl dal 1967. Ancora, la chiacchierata con Maximilian Pircher, l’unico giocatore italiano che milita in NFL, parte della linea offensiva dei Los Angeles Rams finalisti, nonché campioni, di questo Superbowl LVI.

Eniola Aluko, sporting director dell’Angel City FC, parla poi della neo-squadra di calcio femminile nata dal contributo di grandi star come Natalie Portman, Jessica Chastain e Jennifer Garner, una realtà che parla soprattutto di emancipazione femminile.

Ma non si può parlare di Los Angeles senza citare Hollywood: la città e il mondo del cinema sono legati da oltre cento anni di storia. Sarà Robert Foulkes, location manager di La La Land, a parlarcene e a guidare Costa alla scoperta dei luoghi protagonisti del film e a svelare alcune curiosità, in un vero e proprio mini “La La Land Tour”.

