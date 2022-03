Roma, Mourinho: “Mi interessa la gara contro il Vitesse, non penso alla Lazio. Turnover? Ecco come stanno i miei giocatori”

La Roma si appresta ad affrontare il Vitesse bella gara di ritorno di Conference League, che andrà in scena domani all’Olimpico. La sfida europea, precederà quella di campionato di domenica, il derby contro la Lazio. Alla vigilia della gara contro il Vitesse, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato in conferenza stampa, proiettandosi anche sul derby.

“L’unica partita che mi interessa è il Vitesse, non c’è Lazio o partita di domenica. Se pareggiamo o vinciamo siamo ai quarti, se perdiamo siamo fuori. Mi interessa solo questo match. Regola del gol in trasferta? Ci siamo giocati l’andata e giocheremo anche il ritorno per vincere, senza pensare ad altro. Sappiamo che con un pari andremo ai quarti ma giocheremo comunque per vincere. Turnover in vista della Lazio? Perché Zaniolo deve riposare? Ha già riposato 25’ contro il Vitesse. Perché proprio Zaniolo e non Rui Patricio? Sta bene Zaniolo. Rispetto a Udine quanti ne cambio? Tornano Kumbulla e Mkhitaryan, siamo tutti”.

