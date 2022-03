CdS | Sarri e un derby alla Eriksson

Gol e magie all’andata, Felipe Anderson e l’ex Pedro si preparano a un’altra stracittadina da protagonisti. Rilanciati da Sarri, sono scommesse già vinte.

Come riportato da Il Messaggero, la Champions a +7 sembra un miraggio. Ma in 9 giornate di campionato tutto può succedere. Chiedetelo proprio a Felipe Anderson: in un derby pareggiato (2-2) l’11 gennaio 2015 esplose il suo talento e trascinò Pioli al terzo posto. Sarri lo ha richiamato per questo, dopo le tristi esperienze a West Ham e Porto. Il figliol prodigo ha appena rimesso il turbo, contro la Roma cerca il quarto successo.

Nella capitale, Pedro ha trovato Maurizio Sarri. E’ diventato un leader e il tramite di uno spogliatoio riunito. È persino fra i tre calciatori ad aver segnato in un derby, dopo il passaggio da una sponda all’altra del Tevere, ma soprattutto è la scommessa stravinta in estate dalla Lazio.

