Immobile celebrato dalla Uefa sui canali social

La Serie A, tramite i propri canali social, ha pubblicato un nuovo video per la campagna social che la Lega sta facendo contro il razzismo. “Keep Racism Out” è la sigla principale del video, che viene ripetutamente detta da vari giocatori di diverse squadre, tra cui è presente anche Zaccagni in rappresentanza della Lazio. Tra gli altri giocatori anche Abraham, Biraghi, Barrow e Vlahovic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

La Lega ha inoltre pubblicato un comunicato: “Keep Racism Out è la campagna antidiscriminazioni promossa da Lega Serie A, in collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo lontano dai nostri stadi. Una presa di posizione forte e decisa, sancita dall’adesione di Lega Serie A all’Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, il primo in Europa, al fine di monitorare gli episodi di razzismo in ambito sportivo, fornendo report periodici e precise analisi di questo drammatico fenomeno da estirpare”.

