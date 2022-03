Roma-Lazio, la designazione arbitrale

Dopo la seduta pomeridiana di ieri, proseguono i lavori in corso in vista del derby, con la Lazio che è tornata ad allenarsi a Formello alle 10:30. Rispetto al lavoro effettuato in mattinata, c’è da registrare il ritorno in campo di Danilo Cataldi: ancora assenti invece Luis Alberto e Stefan Radu, oltre che lo squalificato Zaccagni. La seduta è iniziata con l’attivazione atletica, seguita dalla divisione del gruppo squadra in reparti. Sul secondo campo i difensori hanno effettuato un lavoro tattico sulla fase di non possesso, mentre centrocampisti e attaccanti hanno lavorato sull’attacco della porta: l’allenamento è terminato con una sessione di conclusioni verso la porta. Il gruppo tornerà in campo alle 15:00 per la seconda seduta di giornata.

