Roma-Lazio nel girone di ritorno dopo aver vinto l’andata: cosa aspettarci guardando i dati degli ultimi dieci anni

“Il derby è una roulette, non conosce regole”. Sono le parole di Francesco Totti, ex capitano giallorosso, e mai cosa fu più vera. Il derby è quella partita in cui tutto si azzera, non conta neanche se le due squadre stanno vivendo un ottimo periodo o meno: come ci insegna la storia, al derby può succedere di tutto. E’ ciò che effettivamente è successo all’andata, non tutti si aspettavano un risultato a favore della Lazio, soprattutto con gol di Pedro, che soli 4 mesi prima con la maglia della Roma segnò ai biancocelesti. Negli ultimi dieci anni, quindi dalla stagione 2011/12, i Lazio-Roma all’andata sono stati 6 e, compreso l’ultimo, ne sono stati vinti 4. I ritorni, invece, come sono andati? Escludendo naturalmente il match di settembre, il cui ritorno sarà proprio domenica 20 marzo, abbiamo un bilancio perfettamente equilibrato. Nella stagione 2011/12, l’andata finì 2-1 grazie ai gol di Hernanes e Klose; Roma-Lazio andò comunque ai biancocelesti (1-2), grazie sempre alla rete di Hernanes, con Mauri stavolta. La stagione seguente, Lazio-Roma finì 3-2 con i gol di Candreva, Klose e Mauri; il ritorno, invece, finì in parità con la siglatura di Hernanes (1-1). In seguito, nel 2020/21 arrivò la vittoria schiacciante per 3-0 all’andata, con Immobile e doppietta di Luis Alberto; Roma-Lazio valida per il ritorno, però, andò ai giallorossi, per cui tra l’altro segnò Pedro (2-0). Dunque, questo è proprio il caso in cui il derby non conosce regole: leggendo i numeri e i dati degli ultimi dieci anni, non sappiamo cosa aspettarci dalla stracittadina di ritorno, in quanto, appunto, il bilancio dei Roma-Lazio dopo aver vinto l’andata è totalmente in equilibrio, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Domenica sarà l’ago della bilancia: quale risultato avrà la meglio?

