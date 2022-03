Roma-Lazio, Scamacca non si sbilancia: “Tifo Sassuolo. Immobile? E’ irraggiungibile”

Il doppio ex di Lazio e Roma Gianluca Scamacca, attualmente al Sassuolo insieme all’altro doppio ex Frattesi, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport parlando anche del derby. Non si è però scomposto, rispondendo che “Tiferà Sassuolo“.

Ha parlato di Nazionale e di Immobile: “Pensiero al Capocannoniere? No, no. Immobile è irraggiungibile, io penso a dare il massimo per la mia squadra, per crescere e migliorare senza pormi limiti. Spareggi? Sappiamo tutti che è un momento importante, bisogna essere concentrati e dare tutto, per l’Italia e gli italiani. Tutti daremo il massimo per portare l’Italia al Mondiale. Gli spareggi bisogna vincerli per forza”.

Ha parlato anche della sua amicizia proprio con Frattesi e della sua esperienza a Roma: “Io e Davide (Frattesi ), siamo praticamente due fratelli. Ci siamo sempre rincorsi, due destini che si sono incrociati sin da bambini. Per me averlo in squadra è un punto di riferimento, un valore aggiunto. Il salto dalla Lazio alla Roma lo ha fatto prima lui, io sono arrivato du e anni dopo. Al Sassuolo invece sono arrivato prima io, lui sei mesi dopo. Roma? E’ casa mia, ma non ho rimpianti, sono contento delle scelte che ho fatto”.

Ha poi ricordato anche la finale del 26 maggio, in cui era in campo in veste di raccattapalle: “In quella finale ero dietro la porta della Roma quando Lulic segnò ci fu così tanto casino che mi fecero male le orecchie”.

