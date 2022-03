ESCLUSIVA | Roma-Lazio, Giuseppe Falcao: “Partita equilibrata, Milinković-Savić grandissimo giocatore”

Domenica 20 marzo alle ore 18 ci sarà il tanto atteso big match di ritorno Roma-Lazio, partita importantissima per i team e per i tifosi delle due squadre. In palio ci sono tre punti preziosi e fondamentali, utili per l’obiettivo comune: l’Europa League. Oltre a ciò, dopo la sconfitta dell’andata (3-2), sarà importante per il team di Mourihno cercare di rimediare con una bella vittoria in casa mentre la rosa di Sarri darà il massimo per ottenere lo stesso risultato. In occasione del derby è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it Giuseppe Falcao, tifoso romanista e figlio di Roberto Falcao, il grande attaccante della Roma.

Roma-Lazio, che gara sarà?

“Sicuramente una sfida tesa come al solito perché quando c’è il derby il clima che si respira nella Capitale è sempre questo. Per la Roma sarà sicuramente un match complicato perché attualmente non attraversa un buon momento, non ha una grande identità, quindi fa un po’ più fatica rispetto alla Lazio che mi sembra invece leggermente più in crescita rispetto a qualche mese fa. Una partita equilibrata e vincerà chi sbaglierà meno, la spunterà chi sarà più furba e riuscirà a gestire i tanti momenti della gara. Si deciderà in mezzo al campo, come al solito il centro campo sarà la chiave della sfida e vediamo un po’. Mi affido a giocatori della Roma come Abraham che è quello che sta facendo meglio e spero che Zaniolo possa ritrovare un po’ di compattezza”.

La Roma, come la Lazio, sta lottando per la zona Europa League. Riuscirà la squadra giallorossa a raggiungere questo obiettivo alla fine della stagione?

“Penso che i giallorossi vinceranno la Conference League ma non riusciranno a raggiungere la quinta posizione in campionato e a qualificarsi così per l’Europa League. Questo perché essendo impegnati sia durante la settimana che nel weekend, è sicuramente un fattore che incide e penalizza la Roma e poi non ha a disposizione una rosa che permette di giocare due partite a settimana”.

La Lazio sarà schierata in campo domenica senza la loro punta preziosa Mattia Zaccagni, quanto inciderà questo fattore per i laziali?

“Si, inciderà perché non hanno il cambio quindi non avendo l’alternativa in panchina credo sarà un piccolo problema. Ma alla fine Pedro è un buon sostituto, è un giocatore forte e con Felipe Anderson , Immobile davanti, sarà insomma schierato l’attacco dell’andata che ci ha fatto male e quindi, anche se è una punta preziosa, non vedo l’assenza di Zaccagni come un grande problema”.

Quale giocatore biancoceleste secondo te rafforzerebbe la rosa giallorossa e perché?

“Senza dubbio prenderei dalla Lazio il centrocampista laziale Milinković-Savić perché è un giocatore di grandissimo livello e può dare moltissimo davanti. Mi stupisce ancora che sia in Italia e mi piace molto il legame che ha istaurato con il club biancoceleste”.

C’è un derby che ricordi in maniera particolare?

“Ricordo il derby Lazio-Roma del 27 novembre del 1994, una data che tutti i tifosi della Roma sicuramente ricorderanno con affetto ed emozione, che finì 0-3 per noi con le reti di Balbo, Cappioli e Fonseca”.

Ultima domanda. Chi si aggiudicherà lo scudetto?

” La squadra che secondo me si merita di vincere lo scudetto è il Milan per il campionato che sta facendo e per la grande rosa che hanno a disposizione”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: