Nazionale, Mancini convoca 4 biancocelesti per i playoff Mondiali

Dopo la doppia seduta di ieri, la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello alle ore 15:00, in preparazione della sfida alla Roma di domenica alle 18:00. Stefan Radu è stato l’unico assente di giornata: in attesa di capire se il difensore rumeno sarà della gara, i dubbi principali sono sugli esterni difensivi. Due maglie per Marusic, Hysaj e Lazzari, che è rientrato in campo negli ultimi dieci minuti della gara casalinga contro il Venezia. Pochi dubbi invece in avanti, dove la squalifica di Zaccagni rende piuttosto probabile il tridente Felipe Anderson, Immobile e Pedro. La seduta odierna è iniziata con il torello, seguito dall’attivazione atletica: successivamente è stata la volta delle prove tattiche, con due formazioni schierate con il 4-3-3.

