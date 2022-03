Serie A, Roma-Lazio: scintille in panchina, Mourinho e Sarri a rischio espulsione. Per i bookie sarà il Var a decidere il derby

ROMA – Appena un punto separa Lazio e Roma in classifica e il derby, oltre che per la rivalità cittadina, assume un significato ancora maggiore considerando la lotta per conquistare l’ultimo posto disponibile per l’Europa League., come riporta Agipronews. Una partita delicata per entrambe, che vivrà sul filo dei nervi: anche per questo i betting analyst di Sisal non escludono l’opzione che uno dei due allenatori possa essere espulso con il rosso a Mourinho in quota 5 e Sarri a 7,5 mentre l’ammonizione al portoghese vale 3 volte la posta contro il 5 del tecnico biancoceleste. Proprio una decisione arbitrale potrebbe essere decisiva ai fini del risultato con il rigore in quota 2,75 e il consulto VAR che vale 3 volte la posta.

Un duello non solo tra le panchine, ma anche in campo con i due bomber Immobile e Abraham a cercare la rete per trascinare le prorpie squadre alla vittoria. Un sigillo dell’attaccante biancoceleste, capocannoniere della Serie A, vale 2,2 volte la posta, stessa quota riservata all’inglese che ha appena raggiunto Montella e Batistuta a quota 21 reti nella stagione d’esordio. Il prossimo obiettivo è Volk, recordman a 24: una tripletta, che gli consentirebbe di raggiungerlo, vale 38 volte la posta.

Infine particolare attenzione anche al minuto della possibile rete con la Lazio abituata a segnare nella fasi iniziali del match – come contro Cagliari e Porto, solo per citare le ultime due volte – tanto che per gli analisti di Olybet.it una rete nei primi 15 minuti vale 2,70 volte la posta, e la Roma ormai abbonata alle rimonte in extremis con un gol negli ultimi

