Primavera 2| Spezia-Lazio 4-1: Besso chiude il match. Bertini sbaglia un rigore

90′ – Termina la partita con il risultato di 4-1. La Lazio non sa più vincere

87′ – Rigore sbagliato da Bertini: bravo Dido a parare

86′ – Rigore per la Lazio sui risvolti di un calcio di punizione: occasione per accorciare le distanze

75′ – Altro gol dello Spezia con Besso. 4-1

63′ – Afi spegne ancora le speranze dei biancocelesti: con una doppietta Afi riporta lo Spezia in doppio vantaggio.

59′ – GOL DELLA LAZIO!! Crespi riapre la partita!!

51′ – Buona occasione per la Lazio con Tare, che tira forte ma trova il portiere in due tempi

46′ – Inizia il secondo tempo

45’+2 – Termina il primo tempo: 2-0 per i padroni di casa

45′ – Due minuti di recupero

31′ – Grande occasione per la Lazio con Massil: per lui un rigore in movimento sparato alto dopo appoggio di Crespi

25′ – Secondo gol dello Spezia: Scieuzo firma la seconda rete in 5 minuti

20′ – Spezia in vantaggio con gol di Afi.

12′ – Tiro di Crespi sul fondo e senza deviazioni: la Lazio sempre sull’offensiva

7′ – Serie di occasioni per la Lazio, che non riesce a sbloccare il match

1’ – Fischio d’inizio

La Lazio Primavera alla ricerca della continuità perduta. Non buono l’ultimo periodo per i ragazzi di Calori, che sono passato da una grande striscia di vittorie consecutive a perdere punti per strada. Tante le assenze per una Lazio che dovrà rispondere d’orgoglio.

Formazione ufficiale

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani M., Santovito, Kane, Marinacci; Troise, Bertini, Adjaoudi; Mancino; Crespi, Tare.

