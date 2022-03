Roma – Lazio, storia di un derby

Il derby della Capitale è uno degli eventi calcistici più attesi di ogni stagione in quanto rappresenta il culmine dello scontro tra le due tifoserie rivali che popolano Roma. Questo derby in particolare, in programma oggi alle 18:00, varrà per la 30esima giornata di campionato. Le due squadre sono ad appena un punto di distanza in classifica, il che renderà questo derby ancora più affiatato e combattuto del solito. Se la Roma, infatti, si è dovuta accontentare del pareggio ad Udine, la Lazio ha conquistato tre punti importanti in casa con il Venezia. I due club – come succede quando si parla di derby – saranno quindi motivati a conquistare tre punti decisivi per marcare la loro posizione in zona Europa League e, chissà, rafforzare la presa sul quinto posto.

BILANCIO DEI PRECEDENTI

Il primo derby tra Roma e Lazio risale all’8 dicembre 1929, l’ultimo invece si è giocato il 26 settembre 2021. In totale, son 179 le partite disputate tra Roma e Lazio. Il bilancio dei precedenti pende per i giallorossi che hanno vinto in 66 occasioni. 48 sono stati i successi biancocelesti e 65 i pareggi. In quanto a reti segnate prevale la Roma con 222 gol rispetto ai 178 della Lazio. A questi numeri vanno poi aggiunte le 14 partite non ufficiali disputate tra i due club: 6 successi giallorossi, 7 vittorie biancocelesti e un pareggio con 21 reti segnate da entrambe le squadre.

DERBY PARTICOLARI

Sono stati due – nel corso degli anni – i derby un po’ particolari della Capitale. Il primo è stato quello del 28 ottobre 1979. Durante la partita, un giovane tifoso giallorosso esplose un razzo nautico – generalmente usato per le segnalazioni luminose – in direzione dei tifosi biancocelesti. Il razzo atterrò nell’occhio di un tifoso della Lazio, Vincenzo Paparelli, che venne subito portato in ospedale. Dopo diversi minuti di stop, si riprese a giocare tra le molte proteste dei tifosi laziali.

Il secondo derby particolare della storia della Capitale fu quello del 21 marzo 2004. In quell’occasione sugli spalti si diffuse una voce per cui un bambino sarebbe stato investito da un auto della polizia appena fuori lo stadio. Secondo le voci, il bambino era deceduto. Per questo motivo sette tifosi romanisti invasero il campo correndo verso Francesco Totti per chiedere l’interruzione della gara. Dopo vari minuti di sospensione – e dopo aver verificato che si trattava di voci infondate – l’arbitro e l’allora presidente della Lega Calcio Adriano Galliani decisero di sospendere definitivamente il match.

DERBY DA RECORD

Il calciatore con più presenze e più gol segnati nella storia del derby capitolino è Francesco Totti, che ha vinto il match bene 16 volte. 16 sono anche le volte in cui Nils Liedholm ha allenato durante un derby. Sergio Santatini è invece colui che ha segnato più autogol in un derby, ben due. Colui che ha segnato più gol nello stesso derby è tanto Vincenzo Montella che nella stagione 2001/02 mise a segno un poker. L’unico allenatore a vincere tutti i derby della stagione fu Sven-Goran Eriksson che, da allenatore biancoceleste, ne vinse due in Serie A e due in Coppa Italia. I giocatori che hanno vinto più derby di fila sono stati Luigi Barberini per la Roma e Tommaso Maestrelli per la Lazio, entrambi a quota quattro. Solo tre, invece, sono stati i giocatori ad aver disputato il derby cn entrambe le maglie: Arne Selmosson, Alessandra Kolarov e Pedro.

MIGLIORI GIOCATORI DEL DERBY

In molti sono stati i calciatori importanti che hanno preso parte al derby della Capitale. Tra questi, Francesco Totti è il giallorosso che ha disputato più derby e anche quello che ha realizzato più gol insieme a Dino da Costa con 11 reti. Per i biancocelesti, invece, i migliori marcatori sono Silvio Piola a quota sette e Ciro Immobile a quota sei.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: