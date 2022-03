Serie A, Osimhen ribalta l’Udinese con una doppietta

Domani alle 18.00 scendono in campo all’Olimpico Roma e Lazio, per giocare il secondo derby della capitale della stagione. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha parlato così in conferenza stampa: “Per domani sono tutti recuperati, eccetto Spinazzola. Il derby non è mai una partita uguale alle altre. Con lo stadio quasi pieno sarà più bello: quelli a porte chiuse non sono stati i derby dei tifosi, che erano a casa. Zeman dice che la Lazio è favorita? Ho vinto 25 titoli, non rispondo a Zeman che ha vinto due campionati di Serie B. L’approccio è importante in tutte le partite, non solo domani: resistere è importante, lo abbiamo fatto con l’Atalanta, con l’Udinese, con il Sassuolo, con il Vitesse. Tutte le ultime gare sono state una ricerca del mantenere il vantaggio, o del riuscire a migliorare il risultato. Questa squadra mi fa pensare che un risultato migliore è sempre possibile, perché la squadra resiste e ci crede fino alla fine. Quando gioco il derby, lo faccio pensando a chi lo vive come tifoso da sempre: devi sempre metterti nella prospettiva dei tifosi. Non ti racconto la storia di Pedro, se qualcuno deve farlo è Pinto. Se ha fatto nove gol con la Lazio bene per loro. Mi ha colpito l’affetto prima di arrivare, domani voglio una Roma che vince. Le condizioni di Pellegrini sono perfette”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: