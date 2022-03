Tanti auguri, Alessandro Nesta! L’ex difensore compie oggi 46 anni

Finisce anche Genoa-Torino la seconda e ultima partita del venerdì sera, per 1-0. Firma la vittoria Portanova con il suo primo gol in A. Il Genoa torna alla vittoria dopo oltre sei mesi in una situazione particolare, data l’espulsione al 24′ di Ostigard, difensore del Genoa, per doppio giallo, i rossoblù però non si intimoriscono e portano a casa il risultato. La prima vittoria di Blessin sulla panchina del Genoa, conduce la squadra a pari punti con il Venezia e a -3 dal Cagliari (zona salvezza).

Si conclude l’anticipo della 30° giornata di Serie A, disputata tra Sassuolo e Spezia, con un 4-1 netto a favore dei neroverdi. Apre le marcature il solito e immancabile Mimmo Berardi, che non sbaglia dal dischetto, poi il pareggio dello Spezia con uno splendido gol di Verde. Al 48° Berardi sigla il gol numero 100 in A e porta in vantaggio il Sassuolo, che successivamente dilaga con il terzo gol di Ayhan e il poker siglato da Scamacca.

