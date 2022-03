E’ derby anche per Beppe Signori: il suo “ricordo indelebile” sui social – VIDEO

Oggi è la giornata del derby. Un derby è qualcosa che “ti entra nella pelle”, per citare mister Sarri, e anche per chi non lo gioca più, ma ha avuto la fortuna di viverlo in prima persona, rimane un’emozione indescrivibile. E’ così anche per Beppe Signori, che sui social ha pubblicato un video del suo gol su rigore al derby del 1995 scrivendo: “Oggi il derby! Ecco un altro mio ricordo indelebile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Signori (@beppesignoriofficial)

