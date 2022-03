LIVE | ROMA-LAZIO 2-0 (2’, 22’ Abraham)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. DA QUI SCARICA LA NOSTRA APP. PER SEMPRE GRATIS

20’ Immobile tento l’aggancio volante ma cade in area avversaria.

8’ Marusic mentre al centro per Immobile: Smalling spedisce in calcio d’angolo.

2’ GOL della Roma: giallorossi in vantaggio con Abraham!

Squadre in campo per i saluti iniziali.

