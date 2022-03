Pedro, con la Lazio è già la sua miglior stagione in Italia. Oggi il derby contro la Roma per scrivere nuovi primati in biancoceleste

Ci siamo. Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi la Capitale, dalle ore 18:00, “si ferma” per il derby Roma-Lazio. Una partita che non ha bisogno di presentazioni, un match atteso dal giorno in cui vengono sorteggiati i calendari di Serie A. La Stracittadina non è una partita come le altre, vale molto di più dei tre punti in campionato.

Anche in termini di campionato però, Roma-Lazio sarà importante per la corsa all’Europa delle due squadre: a separarle c’è un solo punto, con i biancocelesti che hanno sorpassato i giallorossi proprio nell’ultimo turno grazie alla vittoria contro il Venezia ed il pareggio della squadra di Mourinho, il giorno prima, in casa dell’Udinese. Con 49 punti Sarri ed i suoi si trovano al quinto posto in classifica. Quest’oggi, oltre all’Europa, le due squadre hanno obiettivi diversi e chiari: la Lazio vuole bissare la vittoria dell’andata, tornando a vincere “in casa” dei giallorossi, visto che il successo manca dal 2017. La Roma invece, vorrà riscattare il 3-2 biancoceleste di settembre, per tornare sopra in classifica.

Nella gara d’andata, tra gol e giocate, il protagonista della vittoria laziale è stato il numero 9: Pedro Rodríguez Ledesma. Lo spagnolo, passato proprio dalla Roma alla Lazio nell’estate 2021, era l’uomo più atteso, nel primo derby contro la sua ex squadra. Attese rispettate, con il gol del momentaneo 2-0 che ha fatto breccia nei cuori dei tifosi biancocelesti, ed ha cancellato la rete nel precedente derby, con la maglia della Roma, che aveva chiuso la partita sul 2-0 per i giallorossi. L’esperienza del classe 1987 dice che queste sono le sue partite e, Pedro, spera di sfruttare ancora una volta l’occasione di farsi rimpiangere dai giallorossi, facendo gioire nuovamente i tifosi biancocelesti.

Comunque vadano queste ultime nove gare della stagione della Lazio, Pedro ha già raggiunto un primato: il suo primo anno con la maglia biancoceleste, secondo in Italia, ha già superato quello con la maglia della Roma. In giallorosso, nell’unica annata, 2020/2021, ha raccolto 40 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, collezionando 6 gol (5 in campionato ed 1 in Europa) e 7 assist. In biancoceleste invece, con la stagione ancora in corso, ha già raggiunto le 37 presenze, siglando 9 reti e fornendo 5 assist ai compagni. Anche qui, la maggior parte dei gol, sono arrivati in campionato (8), con una sola rete in Europa League. Restano a disposizione nove gare di Serie A per raggiungere altri primati: superare le 40 presenze fatte in giallorosso (ne bastano quattro) e raggiungere, per la prima volta, la doppia cifra in termini di gol in Italia, con la maglia della Lazio. Il derby la prima delle nove gare, Pedro è a -1 dai 10 gol stagionali: quale miglior occasione…

