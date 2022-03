Roma-Lazio, Igli Tare nel pre-partita: “Il derby non si gioca, si vince. Ormai sono romano e laziale”

Ai microfoni di DAZN è intervenuto il ds Igli Tare per commentare Roma-Lazio, che inizierà fra qualche minuto. Ecco le sue parole: “Il derby è una partita che non si gioca, ma si deve vincere: vuol dire tanto per classifica, per quello che abbiamo fatto finora, è una partita a sé, chi vive a Roma lo sa. Abbiamo avuto modo di prepararla nel miglior modo possibile. Ormai sono romano e laziale adottato, sono 17 anni che sto qui, ne abbiamo vissuti tanti e ogni volta è un’emozione nuova. Sappiamo cosa vuol dire vincerla e cosa può dare al rush finale per il campionato. Futuro? I tifosi possono stare tranquilli. Gap con le altre squadre? Non manca tanto. Abbiamo fatto una scelta all’inizio dell’anno, abbiamo spiegato che serviva tempo e ora è arrivato il nostro momento. Si vede la mano di Sarri e che la squadra ha assimilato le sue idee di calcio, i risultati ci sono. Siamo distaccati dai quattro davanti in classifica, ma lo avevamo previsto. Le ultime partite saranno delle finali, da giocare una alla volta. Questa squadra ha una grande prospettiva.”

