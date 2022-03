Roma-Lazio, le condizioni di Milinkovic dopo il colpo al naso nel primo tempo

Con la vittoria dell’Atalanta si è chiusa la 30° giornata di Serie A. Il successo per 0-1 in casa del Bologna, grazie alla rete del classe 2003 Moustapha Cissé, porta la squadra di Gasperini al quinti posto, insieme alla Roma, con 51 punti, +2 sulla Lazio. Il Bologna invece rimane a quota 33. Nel pomeriggio, alle 15:00, la Juventus ha superato per 2-0 la Salernitana, mentre tra Empoli ed Hellas Verona non ci sono stavi vincitori: 1-1.

Termina con l’importantissima vittoria della Sampdoria lo scontro salvezza contro il Venezia. In casa dei lagunari passano i blucerchiati per 2-0. Protagonista assoluto Francesco “Ciccio” Caputo, autore di una doppietta nel primo tempo. Grazie al successo, la squadra di Giampaolo sale così a quota 29 punti agganciando lo Spezia e portandosi a +7 proprio dal Venezia terzultimo in classifica. Per la squadra di Zanetti invece arriva la quarta sconfitta consecutiva che la blocca a 22 punti, sempre a -3 dal Cagliari 17°, ma con una partita da recuperare.

