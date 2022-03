Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

Stadio Olimpico, calcio d’inizio alle ore 18:00. Ci siamo, è tempo di derby.

I biancocelesti scenderanno in campo contro la Roma di Mourinho, motivazioni alte per entrambe le squadre: raggiungere un posto in Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

All. Josè Mourinho

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

All. Maurizio Sarri

