Dino Zoff: “Derby perso? Solo una giornata negativa”

Il campione del mondo Dino Zoff ha parlato della partita di ieri sera ai microfoni di LaPresse. Ecco le sue parole: “Non credo che si sia niente di particolare. E’ una squadra a cui il derby è pesato particolarmente, la davano tutta per vincitrice e questo pesa di più. Ha creato aspettative che si sono trasformate in tensione e non ha reagito come al solito. Certo c’è stato il gol subito al primo minuto ma si gioca 90 minuti. Le problematiche ci sono sempre. Non credo bisogni lavorare sulla tenuta mentale. È stata solo una giornata negativa. La squadra è sempre la stessa di questi ultimi anni, non vedo grosse novità. La Lazio ha sempre fatto delle ottime partite in questi ultimi anni. Rinnovare la squadra? No, non credo che sia questo il problema

